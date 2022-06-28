İsrail basını: Türkiye ile iklim değişikliğinde iş birliği yapılmalı

Son yıllarda artan orman yangınlarının varlığına dikkat çekildi. İklim değişikliği konusunun, yeni iş birliği için fırsat oluşturduğu belirtildi.

Türkiye-İsrail ilişkileri, karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ardından, yeni bir boyut kazandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanmış, karşılıklı ilişkiler masaya yatırılmıştı.

"İklim değişikliği konusunda iş birliği yapmalılar"

Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e giderken, geçtiğimiz günlerde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesinde, orman yangınlarına işaret edilerek, "İsrail ve Türkiye, iklim değişikliği konusunda iş birliği yapmalı" başlıklı bir görüş yazısı yayınlandı.

"Yeni bir sayfa"

Her iki ülkenin, uzun süredir devam eden ikili ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığı anımsatıldı. Kademeli olarak iyileştirilen ilişkilerin, büyükelçilik düzeyine taşınma kararından bahsedildi.

"Yeni iş birliği alanları için fırsat oluşturuyor"

İsrail-Türkiye iş birliğinin ticaret ve turizm gibi alanlarda artmasının beklendiği ifade edilen yazıda, "Aynı zamanda, mevcut gerçekliklerle ilgili konularda yeni iş birliği alanları için fırsat oluşturuyor. İklim değişikliği önde gelen bir alan. Bu, hem Türkiye'de hem de İsrail'de artan bir merkezi sorun." denildi.

Herzog'un İsrail İklim Forumu'ndaki konuşması

Herzog, İsrail İklim Forumu'nun birincisine ev sahipliği yaptığı programdaki konuşmasında, "Son aylarda Yunanistan, GKRY, Türkiye, Ürdün, BAE, Mısır ve Bahreyn gibi ülkeleri ziyaret ettim ve onlarla temaslarda bulundum.

İklim kriziyle mücadelede bölgesel ortaklığı ilerletmenin bu temasların bir konusu olduğunu söyleyebilirim. Hedefler belirlemeliyiz. Zorlu bir görevimiz var ve ancak birlikte çalışırsak üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.



