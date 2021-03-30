İsrail basını: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atamaya hazır

Türkiye ile İsrail arasında karşılıklı verilen mesajların ardından büyükelçi atama konusuna dair yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara ile Tel Aviv, ilişkilerde son günlerde yeni bir dönemece girerken, İsrail basını Türkiye ile ilgili ayrıntıyı yazdı.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki "İsrail ile istihbari ilişkilerimiz devam ediyor" ifadesi anımsatıldı.

TÜRKİYE'DEN BÜYÜKELÇİ ŞARTI

Üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırılan habere göre, Türkiye, "karşılık verilmesinin taahhüt edilmesi durumunda İsrail'e büyükelçi atamaya hazır olduğunu" Tel Aviv'e bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın yorum yapmaktan kaçındığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Türkiye ile görüştüklerini ve bunun iyi bir gelişme olduğu" şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

"DİYALOG KANALLARI SÜREKLİ AÇIK"

Konuyla ilgili bir analistin, "Türkiye ve İsrail, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen diplomatik ilişkilerini asla koparmadı. Her iki ülke, ekonomi ile siyaseti ayırmayı başardı ve insani konularda birbirlerine yardım etti. Diyalog kanalları sürekli açık." görüşü aktarıldı.

Tel Aviv yönetiminin, Türkiye ile ilişkileri iyileştirme fırsatını göz ardı etmeyeceğine dikkat çekildi.

Öte yandan, Orta Doğu'da Ankara'nın ilişkilerini normalleştirmek istediği tek ülkenin İsrail olmadığı belirtilirken, Mısır konusunda da temasların varlığından bahsedildi.