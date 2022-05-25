Petrol
112.09
1.26%
Euro
17.415
0.68%
Dolar
16.3141
1.48%
Altın
974.99
0.91%
Borsa
2396
0.00%
Bitcoin
486.604
2.08%
BTXN Coin
13.39
-2.26%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    İsrail basını, Türkiye'nin Suriye operasyonunu hedef aldı

    Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'yi bölgede 'istikrarı bozmaya çalışmakla' suçlamaya kalktı. Haberde, olası operasyonla ilgili gerçekle bağdaşmayan ifadelere yer verildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 12:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail basını, Türkiye'nin Suriye operasyonunu hedef aldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyonun sinyalini vermesi, geniş yankı uyandırdı.

    ABD'den "Derin endişe duyuyoruz." şeklinde açıklama yapılırken, İsrail basını da gelişmeyi okurlarına aktardı.

    Türkiye'yi hedef aldılar

    Jerusalem Post'un haberinde, Türk ordusunun hazırlandığı operasyonla ilgili karalama kampanyası başlatıldı.

    Asılsız ifadelerin kullanıldığı analizde, Türkiye, "etnik temizlikle" ve "sivilleri yerlerinde etmeyle" suçlanmaya çalışıldı.

    "Sınırı yeniden düzenlemek istiyorlar"

    Yazıda, "Ankara sınırın bir bölümünü almayı vadetti. Türkiye, Suriyeli Arap mültecilerle sınırını yeniden düzenlemek istiyor." denildi.

    Eli kanlı teröristleri Suriye'nin kuzeyinden bertaraf ederek sivillere güvenli alanlar sağlayan Türkiye'nin çabalarının üzerinin örtülmeye çalışıldığı görülürken, diğer taraftan akıllara İsrail güçlerinin işgal altında tuttuğu topraklardaki varlığı geldi.

    "Demografik değişime neden olabilir"

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni bir askeri operasyon planladıklarını söylediği anımsatılarak, "Suriyeli mültecileri geri gönderme sözü verdi. Bu, demografik değişime neden olabilir." ifadeleri kullanıldı.

    Türk ordusu, bölgeye huzur ve istikrar getirirken, aynı analizde, "Ankara'nın amacı, DEAŞ kontrolünden kurtarılan bölgelerin istikrarını bozmak ve azınlıkları sınırdan çıkarmak." şeklindeki görüşle algı operasyonu yapıldı.

    "Türkiye, Amerikan girişimlerine zarar vermeye çalışabilir"

    Ankara'nın açıkça hedef alındığı yazıdaki suçlamalar, "Türkiye, aynı zamanda Suriye'nin doğusundaki yeni Amerikan girişimlerine zarar vermeye çalışabilir ve bunu aynı zamanda NATO'ya şantaj yapmak için kullanabilir." ifadeleriyle tamamlandı.

    İsrail basını, Türkiye nin Suriye operasyonunu hedef aldı #1
    İsrail basını, Türkiye nin Suriye operasyonunu hedef aldı #2


    İlginizi Çekebilir

    24 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş coştu!
    Medya

    24 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş coştu!

    Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın
    İç Haber

    Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir