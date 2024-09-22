İsrail basını yazdı: Hizbullah'ın Hayfa'ya saldırısından bir milyon kişi etkilendi İsrail basınında yer alan haberlere göre Hizbullah'ın sınırın 46 kilometre derinliğindeki Hayfa kenti çevresine düzenlediği roketli saldırıdan bir milyon kişinin etkilendi.

AA

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında tırmanan gerilim, Hizbullah'ın gece saatlerinden itibaren sınırın 46 kilometre derinliğindeki Hayfa kenti çevresine düzenlediği saldırıyla zirveye çıktı.

Hizbullah'ın dün gece ve bu sabah saatlerinde Ramat David askeri hava üssü ile bölgedeki İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael'in merkezini hedef aldığı saldırılar, Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırın en derin bölgesine ve Hayfa'ya düzenlediği "ilk saldırı" olarak kayıtlara geçti.

SON SALDIRILARDA 5 KİŞİ YARALANDI

Lübnan Hizbullahı bu saldırılarda "Fadi-1" ve "Fadi-2" isimli roketleri kullandığını açıkladı. Hizbullah'ın daha önceden paylaştığı bilgilere göre, "Fadi-1" 220 milimetre çapında ve yaklaşık 80 kilometre menzile sahip iken "Fadi-2" de 302 milimetre çapında ve 105 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Haaretz gazetesine göre, Hizbullah'ın son saldırılarında 5 kişi yaralandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hizbullah'ın saldırısında üç nokta isabet aldı. Hayfa yakınlarındaki Kiryat Bialik'te iki katlı bir apartman zarar görürken etrafta hasar oluştu, üç kişi ise yaralandı.

İSRAİL'DE 1 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Aşağı Celile bölgesinde Moreshet isimli yerleşim yerinde bir roketin eve isabet etmesi sonucu ağır hasar oluştu. Aşağı Celile'de Beyt Shearim yerleşim yerinde bir büyükbaş süt çiftliği ahırına roket isabet etti, 15 inek telef oldu.

Hizbullah'ın son roket saldırısının menzilindeki "1 milyondan fazla kişinin etkilendiği" aktarıldı.

HASTANE FAALİYETLERİNİ OTOPARKA İNDİRDİ

Hayfa bölgesindeki en büyük tıbbi kompleks Rambam Hastanesi, yaralıların getirildiği adreslerden biri oldu.

Hastane, İsrail ordusu iç cephe komutanlığının getirdiği güvenlik kısıtlamalarına uyarak, faaliyetlerini yer altı otoparkının eksi 2 ve eksi 3'üncü katında yürüttüğünü açıkladı.

Rambam Hastanesi Sözcüsü David Menter, düzenlediği basın toplantısında, hastanenin, eksi üçüncü katta 1200, eksi ikinci katta 700 yatak ve tüm tıbbi teçhizatla hazırlandığını söyledi.

Her türlü tedavinin bu yeni açılan yer altı katlarında sağlanabileceğini belirten Merter, hastanede görev yapan 1500 doktor, 1500 hemşire ve yüzlerce hademenin çalışacağını kaydetti.

İsrail ordusu da Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere hava saldırıları düzenledi.

İSRAİL ORDUSUNUN, BEYRUT'A YÖNELİK HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor.

Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)