İsrail basınında gündem yine Türk asker: Gazze'ye gelirlerse orada duramayız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail basınında yer alan analizlerde, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Gazze’de kurulacak uluslararası istikrar gücüne katılımını desteklemesinin, Tel Aviv’de ciddi bir endişeye neden olduğu vurgulandı.

Haaretz ve The Jerusalem Post analizlerine göre, Türkiye’nin Gazze’de görev alacak uluslararası güçte ön plana çıkması, hem ABD hem de bölgedeki diğer aktörler açısından “stratejik dönüşüm” anlamına geliyor.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Türk diplomatların temasları da İsrail’de yakından izleniyor.

"TÜRK ASKERİ EMİR BEKLİYOR" İDDİASI

The Jerusalem Post’a konuşan İsrailli Ortadoğu uzmanı Tzvi Yecheskeli, çarpıcı iddialar ortaya koydu:

Türk güçleri hazırlıklarını tamamladı ve emir bekliyor. Gazze’ye girecek Arap ya da uluslararası birlikler Hamas’la karşı karşıya gelmeyecek. Türkleri yüz yıl sonra yeniden Gazze’ye sokmak tarihi bir hata olur.

Bu açıklama, İsrail kamuoyunda “Türkiye bölgeye dönüyor” yorumlarını güçlendirdi.

F-35, KAAN VE BÖLGESEL HAVA DENGESİ ENDİŞESİ

Haaretz’in analizinde askeri dengelere dair dikkat çeken noktalar öne çıktı.

Analizde, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’yi yeniden F-35 programına dahil etme sinyali verdiği yazıldı. Suudi Arabistan’ın F-35 alması halinde İsrail’in hava üstünlüğünü kaybetmekten çekindiği belirtildi. Türkiye’nin ise bu uçakları almaya hazırlandığı ifade edildi.

Ayrıca Türkiye’nin Mısır’a KAAN savaş uçağı satışı konusunda temas yürütmesinin İsrail’de “stratejik kaygı” yarattığına dikkat çekildi.

TRUMP-ERDOĞAN YAKINLAŞMASI TEL AVİV'İ RAHATSIZ EDİYOR

İsrail basını, Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki son görüşmenin detaylarının da Tel Aviv’de huzursuzluğa neden olduğunu yazdı. Trump’ın Türkiye’nin Suriye politikasını övmesi, Ankara’nın bölgede “başarı sağladığını” belirtmesi, Suriye’nin tek merkezden yönetilen bir devlet olacağı konusunda Erdoğan ile aynı çizgide olduğunu söylemesi İsrail’de, “Washington-Ankara ekseni yeniden güçleniyor” yorumlarını beraberinde getirdi.

"TRUMP NETANYAHU'YU AZARLADI" İDDİASI

Haaretz’in haberinde, Trump’ın Golan Tepeleri’ndeki Beyt Cin operasyonu nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu sert sözlerle uyardığı da öne sürüldü.

Bu çıkışın, Tel Aviv’de diplomatik rahatsızlık yarattığı kaydedildi.