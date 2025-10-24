İsrail basınından analiz: Netanyahu’nun hatası Türkiye'nin önünü açtı

İsrailli yayın organı The Times of Israel, 22 Ekim 2025’te analist Ariel Harkham imzalı “Gazze’deki Türk Tuzağı” başlıklı bir köşe yazısını okurlarıyla paylaştı.

“GAZZE’DE TÜRK BAYRAĞI, İSRAİL İÇİN STRATEJİK HATA”

Harkham, yazısında Başbakan Netanyahu’nun Gazze politikasını sert sözlerle eleştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgedeki hamlelerinin İsrail’in stratejik varlığını tehdit eder hale geldiğini vurguladı.

Gazze Barış Anlaşması'na müteakip Gazze'de kurulan görev gücü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) her türlü göreve hazır olduklarını duyurmuştu.

Gazze'de Türk bayrağının varlığını "İsrail için felaket bir stratejik hata" olarak niteleyen yazar, bu durumu "İsrail için yeni bir cephe açmak" şeklinde değerlendirdi.

İSRAİL İÇİN KABUS SENARYOSU

İsrailli analist Harkham, Türkiye'yi Gazze'ye getirdiği için Netanyahu politikasını eleştirerek şunları söyledi:

"Tam olarak bakıldığında -1.200 katledilen, kaçırılanlar ve aileleri, 917 İsrail Savunma Kuvvetleri askerinin kutsal fedakarlığı ve İsrail'in en uzun savaşının iki yılında harcanan milyarlar- Gazze'de Türk bayraklarının dalgalanması, tam anlamıyla felaket niteliğinde bir stratejik başarısızlıktır. Başbakan'ı bu düzenlemeye kim zorladı veya ikna ettiyse sorumluluk ona aittir, ancak nihayetinde sorumluluk Pandora'nın kutusunu açan kişiye aittir. Hamas ve İslamcı destekçileriyle ittifak kurmuş, açıkça düşman bir Türkiye'nin İsrail'in güney sınırına yerleşmesine izin vermek, bir ateş çemberini, hatta daha da tehlikeli bir ateş çemberiyle değiştirmek anlamına gelir. En amatör gözlemci bile, bunun Erdoğan ve cihatçı müttefikleri için açtığı binlerce fitne kapısını görebilir."

Türkiye'nin İsrail karşıtlığının artık 'basit bir blöf gibi görünmediği' korkusunu dile getiren yazar, Trump'ın barış planının İsrail için "kabus" olduğunu söyledi ve Türkiye'nin İsrail'in sınırında kalıcı bir unsur haline gelmesini bir an önce engellemek gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"İRAN YERİNE TÜRKİYE'NİN GELMESİ BÜYÜK ZARAR"

İsrailli analist şu ifadeleri kullandı: