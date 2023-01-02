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    İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıktı

    Öldürülen Filistinlilerin ailelerine ait evler, sabah saatlerinde İsrail güçlerince yıkıldı.
    • 02.01.2023 - 13:41
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 13:47
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    İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıktı

    İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'dan yıkım görüntüleri gelmeye devam ediyor.

    İsrail askerleri, öldürdüğü Filistinlilerin ailelerine ait evleri hedef aldı.

    Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı El-Celeme kontrol noktasında 2 Filistinli, 14 Eylül 2022'de öldürüldü.

    Filistinlilerin evlerini yıktılar

    Söz konusu Filistinlilerin Kafr Dan köyünde yaşayan ailelerine ait 3 ev, bu sabah İsrail güçleri tarafından yıkıldı.

    Köye baskında 2 Filistinli öldürüldü

    İsrail askerleri, gece saatlerinde Kefr Dan köyüne düzenlediği baskında 21 yaşındaki Muhammed Samir Huşiye ile 17 yaşındaki Fuad Mahmud Ahmed Abid'i öldürmüş, biri ağır olmak üzere 8 Filistinliyi de yaralamıştı.

    İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıktı VİDEO

    "Toplu cezalandırma"

    AA'nın haberine göre, İsrail'in, saldırı düzenledikleri iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "toplu cezalandırma" anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.

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