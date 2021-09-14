Euro
9.9944
0.35%
Dolar
8.4487
0.27%
Altın
487.67
0.36%
Borsa
1.438
0.01%
Bitcoin
392.471
5.79%
EXEN Coin
24.47
-0.85%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    İsrail, Batı Şeria’da okullarda göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı

    Batı Şeria’nın El Halil kentinin güneyinde, 8’den fazla ilkokul ve anaokuluna baskın yapan İsrail güçleri, okullarda ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 16:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail, Batı Şeria’da okullarda göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı

    İsrail, Batı Şeria’nın El Halil kentinde işgal ve baskı politikalarına aralıksız devam ediyor.

    Kentin güneyine baskın düzenleyen İsrail güçleri, 8’den fazla ilkokul ve anaokuluna hem ses bombası hem göz yaşartıcı gaz ile saldırdı.

    Yapılan baskında, küçük yaştaki çocuklar büyük korku ve panik yaşadı.

    ÇOCUKLAR BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

    Okullardan birinde, çocukların panikle binayı terk ettikleri anlar kameraya yansıdı.

    Yerel kaynaklar, birçok çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği bilgisini aktardı.

    İsrail, Batı Şeria’da okullarda göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı #1

    1 ÇOCUK BAŞINDAN YARALANDI

    Saldırıda 1 öğrencinin ise başından yaralandığı, yaralı çocuğun El Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı açıklandı.

    İsrail, Batı Şeria’da okullarda göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı VİDEO

    İsrail, Batı Şeria’da okullarda göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı #2

    İsrail, Batı Şeria’da okullarda göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir