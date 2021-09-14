Batı Şeria’nın El Halil kentinin güneyinde, 8’den fazla ilkokul ve anaokuluna baskın yapan İsrail güçleri, okullarda ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

İsrail, Batı Şeria’nın El Halil kentinde işgal ve baskı politikalarına aralıksız devam ediyor.

Kentin güneyine baskın düzenleyen İsrail güçleri, 8’den fazla ilkokul ve anaokuluna hem ses bombası hem göz yaşartıcı gaz ile saldırdı.

Yapılan baskında, küçük yaştaki çocuklar büyük korku ve panik yaşadı.

ÇOCUKLAR BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Okullardan birinde, çocukların panikle binayı terk ettikleri anlar kameraya yansıdı.

Yerel kaynaklar, birçok çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği bilgisini aktardı.

1 ÇOCUK BAŞINDAN YARALANDI

Saldırıda 1 öğrencinin ise başından yaralandığı, yaralı çocuğun El Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı açıklandı.

İsrail, Batı Şeria’da okullarda göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı VİDEO

