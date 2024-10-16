Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İsrail ordusunun Lübnan saldırıları durmaksızın sürüyor.

Orta Doğu topraklarını adeta kanla yıkayan İsrail ordusu, saldırılarına bir yenisini daha eklendi.

Sabah saatlerinde başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'i hedef alan ordu, hava saldırısı düzenledi.

SALDIRISI SONRASI DUMANLAR ŞEHRİ KAPLADI

Katil İsrail ordusu, saldırıda Haret Hreik'te bir binayı vurdu.

Bölgeden yoğun duman yükseldi.

Can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

HİZBULLAH'IN DEPOSUNUN HEDEF ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

İsrail ordusu, saldırıdan önce söz konusu binanın tahliye edilmesi uyarısında bulunurken, binada Hizbullah'a ait silahların saklandığı yer altı deposu olduğunu iddia etti.