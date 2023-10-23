İsrail bir günde 320 noktayı vurdu! 400 Filistinli hayatını kaybetti... Gazze'yi abluka altına alan İsrail ordusu, bir günde Gazze Şeridi'nde 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü.

AA

İsrail ve Filistin arasında devam eden savaş tüm şiddetiyle devam ediyor...

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, 17'nci gününde de gece gündüz bombardımana devam ediyor.

Yapılan bombalamalarla binlerce sivil hedef alındı.

BM dünyaya çağrıda bulundu

Birleşmiş Milletler kurumları, ortak bir raporla Gazze Şeridi’ndeki dramı anlatırken dünyayı bir an önce harekete geçmeye çağırdı.

Bombardıman altındaki Gazze’de su ve yiyecek biterken hastanelerin enerjisi de yarın tükenecek.

"Artık durum felaket"

Raporda, “Gazze, son çatışmalardan önce umutsuz bir insani durumdu. Artık durum felaket.” denildi.

Bir günde 320 nokta vuruldu

Hastane, okul ve cami gözetmeksizin sivilleri vuran İsrail savaş ihlalini sürdürüyor.

İsrail ordusu, bir günde Gazze Şeridi'nde 320 noktayı vurarak 400 Filistinliyi öldürdü.

Savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerindeki birçok evi bombaladı. Saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)