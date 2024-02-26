İsrail: Bir günde 8 asker yaralandı İsrail ordusu, karadan saldırılarda yaralanan asker sayısının 1408'e yükseldiğini duyurdu.

AA

İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki asker kayıpları sürüyor.

Son 24 saatte çıkan çatışmalarda yaşanan ölümlerin sayısı paylaşıldı.

İsrail ordusunun resmi sitesinde yer alan bilgilerde, Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı karadan saldırılarda yaralanan asker sayısının 1408'e yükseldiği belirtildi.

Bunlardan 289 askerin ağır yaralandığı aktarılırken, Gazze'deki çatışmalarda son bir günde 8 askerin daha yaralandığı ifade edildi.

580 asker öldürüldü

İsrail ordusunun açıklamalarına göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askeri öldürüldü.

29 bin 782 Filistinli katledildi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli katledildi, 70 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)