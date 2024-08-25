İsrail, Gazze'de bir kez daha kadın ve çocukları hedef aldı...
7 Ekim'den bu yana 40 binden fazla masumu öldüren İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.
BİR BEBEK VE ANNESİ ÖLDÜ
Kampta bulunan El-Avde Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampına saldırıları sonucu bir bebek ile annesi hayatını kaybetti.
Acılı baba, hastanede yerde yatan kızı ve eşine veda ederken, "Sivillerin suçu ne?" diye haykırdı.
"EŞİM PARÇALARA AYRILMIŞ"
Filistinli baba, "Top mermilerinin evimin üzerine düştüğünü görünce evime gittim. Eşimi parçalara ayrılmış halde buldum, 8 aylık kızım ise bombalama sonucu üçüncü kattan sokağa düşmüştü." dedi.
Baba, kızının İsrail saldırıları sırasında doğduğunu, doğumuna bile sevinemediklerini söyledi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış