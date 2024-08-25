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İsrail bir kez daha kadın ve çocukları hedef aldı

İsrail bir kez daha kadın ve çocukları hedef aldı İsrail'in Gazze'nin Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Filistinli 8 aylık bir bebek ve annesi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.