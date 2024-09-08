İsrail bir kez daha kadın ve çocukları hedef aldı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'in hedef aldığı Nusayrat Mülteci Kampı'nda 2'si çocuk, 2'si kadın 4 Filistinli öldü.

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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldıları sürüyor.

Hastaneleri ve kampları bombalayarak savaş suçu işleyen İsrail, 40 binden fazla masumun hayatını kaybetmesine neden oldu.

7 Ekim'den bu yana saldırılarını azaltmadan sürdüren İsrail ordusu bu kez, Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombaladı.

Bombardımanda 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

SAĞLIK PERSONELİ YARALILARA MÜDAHALEDE BULUNDU

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki sağlık personeli, İsrail savaş uçağının bir evi bombalaması sonucu çoğu çocuk olmak üzere yaralanan çok sayıda kişiye müdahalede bulundu.

16 BİN ÇOCUK, 11 BİN KADIN ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 939 Filistinli öldü, 94 bin 616 kişi yaralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)