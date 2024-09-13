İsrail, BM'ye ait okulları vurdu İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullara düzenlediği saldırılarda en az 563 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

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AA

İsrail, 7 Ekim'den bu Gazze'ye bomba yağdırıyor.

Gazze'de binlerce masumu katleden İsrail, Birleşmiş Milletler'e ait olan UNRWA'da 190 tesisin yıkılmasına neden oldu.

UNRWA Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, bu rakamın şok edici olduğunu söyledi.

Hamdan, savaşın başından bu yana UNRWA okullarına düzenlenen saldırılarda en az 563 kişinin öldüğünü, 1790 kişinin yaralandığını kaydetti.

220 PERSONEL ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in saldırıları sonucu şu ana kadar yerinden edilenlere sağlık ve gıda yardımı sağlayan 220 UNRWA personelinin öldüğünü ifade eden Hamdan, UNRWA'nın çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli olan güvenli ortamın sağlanmaması durumunda Gazze'deki insani durumun kötüleşeceği uyarısında bulundu.

AYNI OKUL BEŞİNCİ KEZ VURULDU

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, El-Cauni Okulu'na düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bilgisi verilmişti.

Açıklamada, bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği beşinci saldırı olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)