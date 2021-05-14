Gazze'deki çocuklar, İsrail'in saldırılarına rağmen sakin tavırlarını sürdürerek oyun oynadı.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'ye kanlı saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyini hedef alan İsrail, 2 saatlik sükunetin ardından çeşitli bölgeleri bombalamaya devam ediyor.

GAZZE'DE ÇARPICI GÖRÜNTÜ

Saldırı altındaki Gazze'den çarpıcı bir görüntü kameraya yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, yanı başlarındaki bombardımana aldırış etmeyen Filistinli çocuklar, kendileri için kurulan alanda oyun oynadı.

İsrail bombardımanı devam ederken oynayan Filistinli çocuklar ViDEO

BOMBALARIN ALTINDA RAMAZAN BAYRAMI

Gazze'deki çocuklar, İsrail saldırıları altında Ramazan Bayramı'nı kutlamaya devam etti. Etrafta toplanan kalabalık çocuk grubunun, yaşananlar karşısındaki sakinliği dikkat çekti.

Kullanıcılar, ortaya çıkan tabloyla ilgili "Görüntüler inanılmaz", "Bir de bu çocukların psikolojisini düşünün" şeklinde yorumlar yaptı.