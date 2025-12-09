İsrail, bu yıl da dünyada en fazla gazeteci öldüren ülke oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım devam ediyor.

Saldırılarla birlikte bu yıl da dünyada en fazla gazeteciyi öldüren ülke, İsrail olarak kayıtlara geçti.

DÜNYADA ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERİN YARISINI İSRAİL KATLETTİ

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), dünyada medya mensuplarına yönelik 2025'te düzenlenen saldırıların raporunu yayımladı.

Rapora göre, dünyada bu yıl 67 gazeteci çeşitli saldırılarda yaşamını yitirirken, ölümlerin yarısına yakınından İsrail sorumlu.

2025'TE 29 FİLİSTİNLİ MEDYA MENSUBU YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 2025'te 29 Filistinli medya mensubu hayatını kaybetti.

Bu da dünya genelinde yıl içinde öldürülen gazetecilerin yüzde 43'ünün, İsrail saldırılarında öldürüldüğünü ortaya koyuyor.

EN FAZLA GAZETECİYİ ÖLDÜREN ÜLKE İSRAİL OLDU

Raporda, İsrail'in bu yıl da dünyada en fazla gazeteciyi öldüren ülke olarak kayıtlara geçtiğine işaret edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 220'den fazla gazeteciyi öldürdüğüne dikkati çekildi.

'Gazetecilerin en kötü düşmanı' olarak nitelenen İsrail'in, son 3 yılda en fazla basın mensubu öldüren ülke olarak kayıtlara geçtiğinin altı çizildi.

20 FİLİSTİNLİ GAZETECİ TUTUKLU BULUNUYOR

Raporda, İsrail hapishanelerinde 20 Filistinli gazetecinin de tutuklu olduğu belirtildi.

Öte yandan raporda, Meksika'da suç örgütlerinin gazetecilere yönelik saldırılarında artış yaşandığı kaydedildi.

Bu yıl düzenlenen saldırılarda 9 basın çalışanın hayatını kaybettiği Meksika'nın, dünyada gazeteciler için 'en tehlikeli ikinci ülke' olduğu ifade edildi.

SUDAN'DAKİ SALDIRILARDA 4 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların giderek şiddetlendiği Sudan'da da yıl içinde 4 gazetecinin saldırılarda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sudan'da hayatını kaybeden 4 gazeteciden ikisinin, HDK güçleri tarafından kaçırıldıktan sonra öldürüldüğü aktarıldı.