İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Yargı reformu, ülke tarihindeki en ciddi kriz Herzog, Netanyahu'nun ısrarla istediği düzenleme hakkında uyarılarda bulundu. İsrail Cumhurbaşkanı, istifa çağrılarına da yanıt verdi.

AA

Tartışmalı yargı reformu planı, İsrail gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Binlerce İsrailli'nin haftalardır protesto ettiği düzenlemede Başbakan Binyamin Netanyahu, erteleme kararı almak zorunda kaldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, reform üzerindeki anlaşmazlığın ülkenin bugüne kadar gördüğü "en ciddi iç kriz" olduğunu söyledi.

"Ülke tarihindeki en ciddi kriz"

Herzog, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan röportajında, şöyle dedi:

Mevcut krizin (yargı reformu) devletin kuruluşundan bu yana en tehlikeli, ülke tarihindeki en ciddi kriz olduğuna inanıyorum.

İstifa çağrılarına ret

Yargı düzenlemesiyle ilgili krizin birçok sektörü etkilediğini belirten Herzog, kendisine karşı büyük muhalefet olduğu yönündeki söylemlerin propagandadan ibaret olduğunu savundu.

İstifa taleplerini "reddettiğini" vurgulayan Herzog, "Halkın her kesiminden büyük bir güven duyuyorum." diye konuştu.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeler içeriyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu.

Erteleme kararına rağmen geri adım atmayan Netanyahu hükümeti, tartışmalı düzenlemeyi mayıs başında yeniden Meclis'e getireceğini ifade etmişti.