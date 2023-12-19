İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan 'yeni insani ara' mesajı İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmü devam ederken Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'dan bir son dakika açıklaması geldi. Herzog, ülkesinin bölgede yeniden insani araya hazır olduğunu paylaştı.

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ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapıyor.

Hem de yaşlı, kadın ve çocuk demeden...

Yaklaşık 20 bin masumun hayatını kaybettiği saldırılara geçtiğimiz ay sonunda 1 haftalık 'insani ara' verildi.

Ancak İsrail, 7 gün süren insani aranın 1 Aralık'ta bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

İnsani aranın bitmesiyle katliama devam eden İsrail cephesinden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

İsrail, yeni bir insani ara için yeşil ışık yaktı

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Hamas ile devam edilen çatışmalarda yeni bir insani araya hazır olduklarını dile getirdi.

Herzog açıklamasında, "İsrail rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve ek insani yardım sağlanması amacıyla yeni bir insani duraklamaya hazır. Sorumluluk tamamen (Hamas lideri Yahya) Sinwar ve (diğer) Hamas liderlerine aittir." şeklinde konuştu.

Hamas'tan cevap geldi: Esir takasını reddediyoruz

Herzog'un açıklamasına bu kez de Hamas'tan karşılık geldi.

Esir takasını reddeden Hamas, Herzog'un açıklamasına "Saldırılar devam ederken esir takasını reddediyoruz ancak savaşı sona erdirecek her türlü girişime açığız." ifadeleriyle yanıt verdi.

Zulüm bitmek bilmiyor

Öte yandan İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 214 artarak 19 bin 667'ye çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 74 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin, son 24 saatte Gazze'nin tüm bölgelerinde katliamlar işlediğini vurgulayan Kudra, son saatlerde 214 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 667'ye ulaştı

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralıların sayısının da 52 bin 586'ya yükseldiğini ifade etti.

Çok sayıda kişinin ise hala enkaz altında olduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerde hizmetin durduğunu, sağlık sektörünün çöktüğünü vurguladı.

Binlerce hasta, kadın, çocuk ve yaralının tedavi olamadığının altını çizen Kudra, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de işlediği katliamları gören uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.