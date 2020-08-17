İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den, BAE Prensi Bin Zayed'e davet

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed'e Batı Kudüs'ü ziyaret etmesi için davetiye mektubu gönderdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin ilişkilerini tamamen normalleştirmek için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

Başta Filistin ve diğer Arap ülkelerinin tepkisine neden olan bu gelişmelerin ardından, iki ülke arasında yeni adımlar atılmaya devam ediliyor.

VELİAHT PRENSİ İSRAİ'E DAVET ETTİ

Bu kapsamda İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'i İsrail'e davet etti.

Rivlin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed'e Batı Kudüs'ü ziyaret etmesi için davetiye mektubu gönderdiğini belirtti.

"BÖLGE İSTİKRARINA KATKI SAĞLAYACAK"

Mesajında, Arapça olarak hazırlanan davetiye mektubunu da paylaşan Rivlin, "Ülkelerimiz arasındaki anlaşmanın, bizimle bölge halkları arasında güven inşa etmeye ve bu güveni güçlendirmeye, ekonomik faydaya ve bölgenin istikrarına katkı sağlayacağı konusunda umutluyum." ifadelerini kullandı.