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    İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Mısır'da Sisi ile görüştü

    Lapid, Kahire'de Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede ikili iş birliği, Gazze Şeridi ve İran'ın nükleer çalışması gündemdeydi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 15:38
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    İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Mısır'da Sisi ile görüştü

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gitti.

    Lapid, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edilirken, daha sonra mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi.

    GÖRÜŞMEDE GÜNDEME GELEN KONULAR

    İsrail basınından Haaretz'in haberine göre, görüşme sırasında Lapid, Sisi'ye "Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek" için plan sundu.

    Görüşmede, İran'ın nükleer alandaki çalışmalarının ve "terörle mücadelenin" gündeme geldiği kaydedildi.

    İSRAİL GÖRÜŞMEYİ ÖVDÜ

    İsrail Dışişleri Bakanlığı, Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmalarının derinleştirilmesinin de ele alındığı toplantıdan övgüyle bahsetti.

    Times of Israel, Lapid ve Sisi'nin, İsrail ve Mısır arasında ekonomi, enerji, tarım ve ticaret alanlarındaki iş birliğini genişletme arzusunu dile getirdiğini aktardı.

    İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Mısır da Sisi ile görüştü #1

    "AMACIM BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK"

    Yair Lapid, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Mısır, İsrail için önemli bir stratejik ortak. Amacım Mısır ile güvenlik, diplomatik ve ekonomik bağlarımızı güçlendirmek. Bölgeye ve aramızdaki bağlara tarihi boyutta katkısı olan Cumhurbaşkanı Sisi'ye misafirperverliği ve sıcak görüşmesi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Mısır da Sisi ile görüştü #2

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