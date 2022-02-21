İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Savaş çıkarsa ABD'nin yanında olacağız

Dışişleri Bakanı Lapid, İsrail Kanal 12 televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Lapid, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin ABD'nin değerlendirmesinden daha düşük oranda olduğunu tahmin ettiklerini ancak buna kesinlikle hazırlandıklarını söyledi.

ABD'NİN YANINDA DURACAĞIZ AÇIKLAMASI

Rusya ile iyi ilişkileri korumaya özen gösterdiklerini belirten Lapid, buna rağmen doğal olarak müttefikleri ABD'nin yanında yer alacaklarını vurguladı.

Lapid, Rusya'ya uygulanacak yaptırımlara İsrail'in de katılması ihtimaline ilişkin "Rusya ile güvenlik koordinasyonu ve iyi ilişkileri korumaya arzuluyuz ancak bu konuyu değerlendirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

İsrail hükümetinin Rusya ve Ukrayna'daki Yahudi nüfusunu önemsediğine dikkati çeken Lapid, bu değerlendirmenin öneminin İsrail karar mekanizmasında olduğunu vurguladı.

"TÜM AMAÇ VE GAYELER İÇİN, RUSYA VE SURİYE İLE SINIRLARIMIZ VAR"

"Durumumuz bir dereceye kadar Baltık ülkelerine benziyor." diyen Lapid, Rusya'nın Suriye'deki varlığı ve çıkarlarına işaret ederek,"Bizim tüm amaç ve gayeler için Rusya ile sınırlarımız ve Suriye ile sınırlarımız var." ifadelerini kullandı.