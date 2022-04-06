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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Türkiye ile ilişkilerimiz iyileşti

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Türkiye ile ilişkilerimiz iyileşti

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Atina'da Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendirdi. Lapid, iki ülke ilişkilerinin iyileştiğini ve bunun bir sır olmadığını söyledi.