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    İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Türkiye ile ilişkilerimiz iyileşti

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Atina'da Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendirdi. Lapid, iki ülke ilişkilerinin iyileştiğini ve bunun bir sır olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 04:09
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    İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Türkiye ile ilişkilerimiz iyileşti

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarda bulundu.

    Lapid, Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından kabul edildi.

    "TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ İYİLEŞTİ, BU BİR SIR DEĞİL"

    İsrailli bakan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendirdi.

    İki ülke ilişkilerinin iyileştiğine dikkat çeken Lapid, Miçotakis'e "Herkes biliyor, bir sır değil, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler iyileşti" ifadesini kullandı.

    İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Türkiye ile ilişkilerimiz iyileşti #1


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