İsrail, Doğu Kudüs'ün Filistin kimliğini silmeye çalışıyor

İsrailli insan hakları örgütü İr Amim, İsrail hükümetinin, Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi’ni Filistinli kimliğinden koparmak ve bölgeyi yasa dışı Yahudi yerleşim alanına dönüştürmek amacıyla "koordineli ve kurumsal bir strateji" izlediğini açıkladı.

"ŞEYH CERRAH ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR"

Örgütün yayımladığı “Şeyh Cerrah Üzerindeki Baskı: İsrail’in Ele Geçirmesi ve Filistinlilerin Yerinden Edilmesi için Yeni Araçlar” başlıklı raporda, İsrail’in Doğu Kudüs’ün sembolik mahallelerinden biri olan Şeyh Cerrah’ı kontrol altına alma çabalarının “yeni ve tehlikeli bir aşamaya” ulaştığı vurgulandı.

2 BİN KONUTLUK "KENTSEL YENİLEME" PLANI

İr Amim araştırmacısı Aviv Tatarsky, İsrail’in 1948’den bu yana Filistinlilerden gasbettiği topraklarda Yahudiler için yerleşim projeleri yürüttüğünü belirterek, “Şeyh Cerrah’ta tanık olduğumuz şey, İsrail’in Doğu Kudüs üzerindeki işgalini derinleştirme sürecinde yeni bir safhadır.” dedi.

Tatarsky, hükümetin attığı en dikkat çekici adımın, Filistinlilere ait araziler üzerine yaklaşık 2 bin konutluk büyük bir yerleşim projesi olduğunu belirtti. Bu girişimin, mahalledeki Yahudi varlığını kalıcı hale getirme amacını taşıdığı ifade edildi.

FİLİSTİNLİLER ZORLA EVLERİNDEN ATILIYOR

Tatarsky, İsrail yönetiminin Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkarmak için “benzeri görülmemiş yasal ve idari yöntemlere” başvurduğunu vurguladı.

Ayrıca, Filistinlilere ait bazı arazi ve evlerin devlet kurumları ve yerleşimci örgütler adına tescil edildiğini, mahalledeki bazı kamusal alanların da Yahudi dini kurumlarına tahsis edildiğini aktardı.

GASBEDİLEN ARAZİLERE DİNİ OKUL PLANI

İsrail hükümeti, yılın başında Şeyh Cerrah’ta Ultra Ortodoks Yahudiler (Haredi) için 8 katlı bir dini okul (Yeşiva) inşa edilmesi planını onaylamıştı.

Söz konusu arazinin, “kamu binası yapılacağı” gerekçesiyle Filistinlilerden alınan ve halihazırda otopark olarak kullanılan bir alan olduğu biliniyor.

TEL AVİV YÖNETİMİ, TEHCİRİ KURUMSALLAŞTIRIYOR

Tatarsky’ye göre, Filistinli aileleri evlerinden çıkarma girişimlerinde yerleşimci gruplar başarısız olunca, bu kez İsrail hükümeti doğrudan devreye girdi.

2021’de Yahudi yerleşimci örgütlerin başlattığı girişimlerin ardından mahallede 80 civarında Filistinli ailenin yaşadığı, bunlardan 10’unun evlerinden zorla çıkarıldığı bildirildi.

Yerleşimci gruplar, 45 evin arazisine sahip olduklarını iddia ediyor.

Tatarsky, “Tel Aviv yönetimi artık yeni yasal, idari ve planlama araçları kullanarak Şeyh Cerrah’taki İsrail varlığını güçlendiriyor, Filistinlileri göçe zorluyor.” dedi.

"DOĞU KUDÜS'Ü YENİDEN ŞEKİLLENDİRME POLİTİKASI"

İr Amim temsilcisi Tatarsky, Şeyh Cerrah’ta yaşananların yalnızca bu mahalleyle sınırlı olmadığını, bunun İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’ü yeniden şekillendirme politikasının bir parçası olduğunu belirtti.

ŞEYH CERRAH'IN TARİHİ: FİLİSTİN DİRENİŞİNİN SEMBOLÜ

Adını, 1187’de Kudüs’ün Haçlılardan alınmasının ardından buraya yerleştiğine inanılan Selahaddin Eyyubi’nin hekimi Şeyh Cerrah’tan alan mahalle, uzun yıllar meyve bahçeleriyle çevrili bir alan olarak kaldı.

1900’lü yılların başında Filistinli varlıklı aileler, şehir merkezinin kalabalığından uzaklaşmak amacıyla bölgeye modern evler inşa etti.

NEKBE SONRASI MÜLTECİLER İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

1948’deki “Nekbe” (Büyük Felaket) sırasında evsiz kalan 28 Filistinli aile, 1956’da Ürdün yönetimi altında olan Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah’a yerleştirildi.

Ürdün hükümeti, UNRWA onayıyla bu aileler için evler yaptırdı ve üç yıl içinde mülkiyet haklarının devredileceği bir anlaşma imzaladı.

Ancak 1967’deki Altı Gün Savaşı sonrası Doğu Kudüs’ün İsrail tarafından işgal edilmesiyle, bu anlaşma yürürlükten kaldı.

YASALARLA GASBEDİLEN MÜLKLER

İsrail, 1950’de çıkardığı “Gaiplik Yasası” ile 1948 savaşında kaçan Filistinlilerin mülklerine el koydu.

1967 işgalinin ardından yürürlüğe giren “Yasal ve İdari İşler Yasası” ise, Yahudilere 1948 öncesi mülkleri üzerinde yeniden hak iddiasında bulunma imkânı tanıdı.

Hak örgütlerine göre yerleşimci gruplar, bu yasaları kullanarak Filistinlilerin evlerine el koymak için yargı süreçlerini finanse etti ve ardından İsrail mahkemelerinden tahliye kararları çıkarttı.

2021 KRİZİ: DÜNYANIN GÖZÜNÜ KUDÜS'E ÇEVİREN DİRENİŞ

Üç dinin kutsal mekânlarına komşu olan Şeyh Cerrah, uzun süredir Yahudi yerleşimci grupların hedefindeydi.

Filistinlilerin evlerinden çıkarılma girişimleri, Mayıs 2021’de tüm Filistin topraklarında büyük tepkilere yol açmış, yaşanan gerilim İsrail’in Gazze’ye saldırılarıyla tırmanmış ve dünya gündeminde geniş yankı bulmuştu.