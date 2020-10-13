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    İsrail drone'ları etkisiz hale getirmek için lazer silah üretiyor

    İsrail Füze Savunma Kurumu Başkanı, yönlendirilmiş enerji silahları konusunda ABD ile işbirliğini genişletmek istediklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 08:06
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    İsrail drone'ları etkisiz hale getirmek için lazer silah üretiyor

    Türk SİHA'ları Azerbaycan'da harikalar yaratırken, İsrail tarafında tedirginliğe yol açtı.

    İsrail Füze Savunma Kurumu Başkanı Patel, savunma sanayisi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

    Patel yönlendirilmiş enerji silahları konusunda ABD ile işbirliğini genişletmek istediklerini açıkladı. Patel, bu sistemlerin gelecek için çok önemli olduğunu vurguladı.

    DRONE'LARI ETKİSİZ HALE GETİRMEK İÇİN LAZER SİLAH ÜRETİYOR

    Drone'ları etkisiz hale getirmek için harekte geçen İsrail, lazer silah üretimine başladı.

    Hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye sahip olan İsrail, çeşitli balistik ve hava tehditlerine karşı savunulmasında kullanıyor.

    İsrail drone ları etkisiz hale getirmek için lazer silah üretiyor #1

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