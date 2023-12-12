İsrail durmuyor! Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: 18 bin 412'ye yükseldi

AA
Gazze'de kan durmuyor.
Havadan, karadan ve denizden durmadan bomba yağdırılan koca bir şehir adeta enkaza döndü.
İsrail ordusunun gece-gündüz demeden saldırılarını sürdürmesi, can kaybında bilançoyu giderek artırıyor.
Ölü sayısı 18 bin 500'e yaklaştı
Son olarak Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki durumu açıkladı.
Yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 207 kişi artarak 18 bin 412'ye yükseldiği belirtildi.
Kadınlar ve çocuklar hedef oluyor
50 bin 100 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Saldırılarda kadınlar ve çocuklar sıkça hedef oluyor.
Binaların yaklaşık yüzde 60'ı da yerle bir olmuş durumda.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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