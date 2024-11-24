İsrail, El-Amel Hastanesi yakınlarında sivillere saldırdı: 3 ölü, 16 yaralı

İHA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan El-Amel Hastanesi yakınlarında sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

3 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Filistin Kızılay Derneği’nden (PRSC) yapılan açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail’den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.

İSRAİL DÜN DE BİR HASTANEYİ HEDEF ALMIŞTI

İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırmış, saldırıda bir doktor ve çok sayıda hasta yaralanmıştı.