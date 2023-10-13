İsrail-Filistin çatışmalarında can kayıpları artıyor Yılllardır iki taraf arasında süregelen çatışmalarda binlerce kişi can verdi, binlercesi de yaralandı. Yakın geçmişteki İsrail-Filistin çatışmalarında yaralı ve ölü sayılarını derledik.

AA & Ensonhaber

1900'lü yıllardan bu yana, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Küresel çapta tek solukta takip edilen çatışmaların en yenisi ise 7 Ekim günü başladı.

Yıllardır alışılagelmiş savaşta dikkat çeken unsur ise bu kez Filistin'in İsrail'e karşı bir operasyon başlatması oldu.

Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas güçleri karşısında bir süre sessizliğini koruyan İsrail, çok geçmeden savaş ilan etti.

İsrail'in de saldırılarıyla Orta Doğu'yu kan gölü götürmeye başladı.

Savaşın bilançosu ağırlaşıyor

Öyle ki iki ülke de kayıplar verirken, sivil halkın vahşi saldırılara maruz kalması tepki görüyor.

7 gündür devam eden çatışmaların bilançosu ise giderek ağırlaşıyor.

FOTO GALERİ Savaşın gölgesinde Gazze Haberin Detayları

Edinilen son verilere göre, 2023 yılında Filistin'de yaralı sayısı 15 bin 826 ölü sayısı 2 bin 71, İsrail'de ise yaralı sayısı 3 bin 640 ölü sayısı bin 329 olarak belirlendi.

Peki onlarca yıldır iki taraf arasında devam eden savaşlarda kaç kişi can verdi, kaç kişi yaralandı?

İşte yakın geçmişte İsrail ve Filistin çatışmalarında yaralanan ve ölenlerin sayısı;

2008- Filistin yaralı sayısı 2 bin 325, ölü sayısı 899- İsrail yaralı sayısı 819 ölü sayısı 33

2009- Filistin yaralı sayısı 6 bin 401, ölü sayısı bin 66- İsrail yaralı sayısı 112, ölü sayısı 11

2010- Filistin yaralı sayısı bin 572 ölü sayısı 95- İsrail yaralı sayısı 177, ölü sayısı 8

2011- Filistin yaralı sayısı 2 bin 143, ölü sayısı 124- İsrail yaralı sayısı 120, ölü sayısı 11

2012- Filistin yaralı sayısı 4 bin 677 ölü sayısı 260- İsrail yaralı sayısı 571 ölü sayısı 7

2013- Filistin yaralı sayısı 3 bin 992 ölü sayısı 39- İsrail yaralı sayısı 151, ölü sayısı 6

2014- Filistin yaralı sayısı 17 bin 535 ölü sayısı 2 bin 329- İsrail yaralı sayısı 2 bin 708 ölü sayısı 88

2015- Filistin yaralı sayısı 14 bin 634 ölü sayısı 174- İsrail yaralı sayısı 313 ölü sayısı 26

2016- Filistin yaralı sayısı 3 bin 464 ölü sayısı 109-İsrail yaralı sayısı 210 ölü sayısı 12

2017- Filistin yaralı sayısı 8 bin 4447 ölü sayısı 77- İsrail yaralı sayısı 157 ölü sayısı 17

2018- Filistin yaralı sayısı 31 bin 259 ölü sayısı 300-İsrail yaralı sayısı 117 ölü sayısı13

2019- Filistin yaralı sayısı 15 bin 491 öllü sayısı 138-İsrail yaralı sayısı 123 ölü sayısı 12

2020- Filistin yaralı sayısı 2 bin 581 ölü sayısı 30-İsrail yaralı sayısı 105 ölü sayısı 3

2021- Filistin yaralı sayısı 19 bin 183 ölü sayısı 349-İsrail yaralı sayısı 168 ölü sayısı 11

2022- Filistin yaralı sayısı 10 bin 345 ölü sayısı 191-İsrail yaralı sayısı 252 ölü sayısı 21