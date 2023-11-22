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İsrail-Filistin savaşında 47'nci gün! Sivillerin üzerine bir kez daha bomba yağdı

İsrail-Filistin savaşında 47'nci gün! Sivillerin üzerine bir kez daha bomba yağdı 7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta, İsrail ordusu geçici ateşkese rağmen sabaha karşı bir kenti daha Bölgede ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İşte savaş mağduru vatandaşların acı kareleri...