İsrail-Filistin savaşında 47'nci gün! Sivillerin üzerine bir kez daha bomba yağdı

Dünya tam 47 gündür Orta Doğu'daki savaşı takip ediyor.
İsrail'in savaş ilanından sonra Gazze adeta kana bulandı.
Sivillerin olduğu bölgelere gece-gündüz demeden bomba yağmaya devam ediyor. Savunmasız çocuklar ve kadınlar, saldırılarda ilk hedef oluyor.
Karadan, havadan ve denizden saldırılarını sürdüren İsrail ordusu savaşta geri adım atmıyor.
İsrail bir kez daha saldırdı
Son olarak sabaha doğru bir bomba saldırısı daha düzenlendi.
47'nci günde Gazze'nin Deyr Belah kentine bomba yağdı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Netanyahu'dan ateşkes kararı
İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.
Filistinli grup, her iki tarafın da kabul ettiği geçici ateşkesin dört gün süreceğini doğruladı.
Karara rağmen İsrail, bir kez daha saldırıda bulundu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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