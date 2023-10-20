İsrail Filistin'de hastane vurdu! Aileler yeni saldırıya karşı çocuklarını tanımak için bileklerine isim yazdı Abluka altındaki Gazze'de aileler, İsrail saldırıları sonrasında çocuklarını bulabilmek için bileklerine isimlerini yazıyor.

AA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla sızma operasyonu gerçekleştirdi.

Bunun ardından İsrail orantısız güç kullanmaya başladı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

4 bine yakın Filistinli öldü

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişi öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail hastaneyi vurdu

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Vurulan çocuklarını tanıyamadılar

Bunların yanı sıra saldırı sonrasında yaşamını yitirenlerin bazılarının kimliğinin tespit edilemediği belirtildi.

Bu durumda Gazzelilerin endişelerine bir yenisinin eklendiği ve çocuklarının saldırılarda öldüklerinde tanınmamaktan korkar hale geldiği ifade edildi.

Bileklerine çocuklarının isimlerini yazdılar

İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Gazze Şeridi'nin en büyük hastanelerinden Şifa Tıp Kompleksine sığınan yetişkinler ve çocuklar, bu endişelerine kendilerince bir çözüm buldu.

Gazzeliler, vurulmaları durumunda kolaylıkla tanınmaları için çocukların bileklerine isimlerini yazmaya başladı.

"Cesetlerin teşhis edilebilmesi için"

Şifa Tıp Kompleksinde kalan, kendisinin, çocuklarının ve yakınlarının isimlerini bileklerine yazan 35 yaşındaki Ahmed Ebu es-Seba şu ifadeleri kullandı:

İsrail uçaklarının bizi bombalaması durumunda cesetlerin teşhis edilebilmesi için kendi ellerimize ve çocukların ellerine isimlerimizi yazıyoruz.

"İsrail, kimse arasında ayrım yapmıyor"

Başta çocuklar olmak üzere yakınlarının kim olduğu bilinmeyen çok sayıda kişinin hayatini kaybettiğini dile getiren Ebu Seba, "İsrail, kimse arasında ayrım yapmıyor, her yeri bombalıyor." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)