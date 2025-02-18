İsrail, Filistin'in vergi gelirlerinin 90 milyon dolarına el koydu

AA

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki zulüm, sadece askeri çatışmalarla sınırlı kalmıyor.

İsrail, Filistin halkının yaşam alanlarını daraltırken, ekonomik kaynaklarını da hedef alıyor.

Son olarak İsrail yönetimi, Filistin Yönetimi'ne ait vergi gelirlerine el koydu.

90 MİLYON DOLARLIK GELİR GASBEDİLDİ

Yaklaşık 90 milyon dolarlık bir kaynağa el koyan İsrail yönetimi, parayı saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin ailelerine yönlendirme kararı aldı.

Bu gelişme, sadece bölgedeki gerilimi artırmakla kalmayıp, Filistin halkının ekonomik bağımsızlığını da tehdit ediyor.

FİLİSTİNLİLERE "TERÖRİST" İFTİRASI

İsrail’in Kanal 7 televizyonunda yer alan habere göre, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin yönetiminin vergi gelirlerinden yaklaşık 90 milyon dolarlık bir kaynağın daha kesilmesini onayladı.

Smotrich’in imzaladığı karar, Filistin yönetiminin "teröristleri ve katilleri ödüllendirmesini engellemeyi" amaçladığını iddia ediyor. Bu kesinti, İsrail’in, Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalarını daha da zorlaştırırken, bu fonlar, "terör kurbanları"na aktarılacak.

Smotrich, "Bu, ulusal savaşımızda gerekli bir adımdır. Filistin Yönetimi’nin terörü teşvik etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'İN VERGİ GELİRİ

Filistin hükümeti, vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65’ini oluşturuyor.

Ancak İsrail, 2019 yılından bu yana, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek, yıllık 600 milyon şekel (165 milyon dolar) kesinti yapma kararı aldı.

Bu rakam daha sonra yıllık ortalama 700 milyon şekele (195 milyon dolar) yükseldi.

2021 Kasım ayından bu yana Filistin yönetimi, kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.

GÜMRÜK VERGİLERİ DE GASBEDİLİYOR

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu. İsrail yaklaşık 2 yıldır, Filistin yönetimi adına toplanan vergilerden kesinti yapıyordu.

FON ALMAYI REDDETTİLER

İsrail Bakanlar Kurulu Kasım 2023'te, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.

Filistin yönetimi, karar sonrasında vergi fonunu almayı reddederken Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in ekimden itibaren Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonunun çoğunu kestiğini, bu nedenle fonu almayı reddettiklerini açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 10 Şubat’ta, İsrail tarafından öldürülen, alıkonulan ve yaralanan Filistinlilerin ailelerine maddi yardım yapılmasını öngören kanun ve yönetmelikleri iptal etmesine rağmen İsrail yönetimi, Filistin’e ait vergi gelirlerini kesmeye devam ediyor.