El Halil kenti kırsalında yaşayan ailenin evi tapusuz olduğu gerekçesi ile yıkıldı. Yıkım için, yaklaşık 300 kişilik İsrail askeri bölgeye sevk edildi.

İsrail sivil Filistinlilere uyguladığı baskı ve işgal politikalarını sürdürüyor.

Batı Şeria’da bulunan El Halil kenti kırsalında yaşayan ailenin evi, tapusuz olduğu gerekçesi ile yerle bir edildi.

Bölgeye yaklaşık 300 İsrail askeri sevk edildi.

Evde yaşayan 30 kişili aile sokakta kaldı.

“BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YIKMAK İSTEDİLER”

Evin sahibi olan Basem El-Ajlouni, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Sabah saatlerinde yaklaşık 300 asker geldi. Evi yıkacaklarını söylediler. Onlara çocukların uyuduğunu söyledik ve evi başımızın üstünde yıkmak istediler. Bizi zorla evden çıkardılar.





“ARAZİMDEN VAZGEÇMEYİ REDDEDİYORUM”

8 kızım, damadım ve çocuklarıyla birlikte yaşıyoruz. İşgal güçleri evimi yüz kez yıksa, evi yeniden inşa edeceğim ve arazimde kalacağım. Ama burada oturmak için çadıra ihtiyacım var. 85 yaşındayım ve arazimden vazgeçmeyi reddediyorum.”

İsrail, Filistinli ailenin evini yıktı VİDEO

