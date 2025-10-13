İsrail, Filistinli esirleri serbest bıraktı: Coşkuyla karşılandılar

Gazze için tarihi günler yaşanıyor...

Bir yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail, Hamas ile oturduğu müzakere masasından uzlaşmaya vararak kalktı.

Mısır'da, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına imza atıldı.

İSRAİLLİ REHİNELER SERBEST BIRAKILDI

Varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 20 rehine serbest bırakılırken, rehinelerin sağlıklı görünümleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Rehinelerin İsrail'e ulaştığı aktarıldı.

İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİ SERBEST BIRAKTI

Uluslararası Kızılhaç aracılığıyla serbest bırakılan Filistinli esirler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan otobüslerle Gazze Şeridi’ne giriş yaptı.

Esirler, ilk olarak Refah’ın kuzeyindeki Moraj bölgesine ulaştıktan sonra sağlık kontrolleri ve yapılacak etkinlik için Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne götürüldü.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADILAR

Esirleri karşılamak için çok sayıda Filistinli bölgede toplandı.

Otobüslerle bölgeye getirilen Filistinliler alkışlarla karşılandı.

Coşkuyla karşılanan esirler, burada yakınlarıyla kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Filistinlilerin duygu dolu anlarına ait kareler yürekleri ısıttı.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere 'sarı hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.