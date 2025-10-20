İsrail: Filistinlilere sarı hattı geçtikleri için ateş açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail askerleri, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bazı bölgelere saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinin batısında bulunan 'Twix' adlı kafenin girişini hava saldırısıyla hedef aldı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRDI

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgenin hedef alındığı saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Hedef alınan bölge çevresinde, sahra hastaneleri ve zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar bulunuyordu.

Beldedeki bir evin hedef alındığı başka bir saldırıda da bir kişi hayatını kaybetti.

"SARI HATTI GEÇENLERE ATEŞ AÇILDI"

İsrail ordusunda yapılan açıklamada, sarı hattı geçen Filistinlilere 'terörist' oldukları iddiasıyla ateş açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentine bağlı Şucaiyye Mahallesi'nde sarı hattı geçerek İsrail ordusuna 'tehdit oluşturduğu' ileri sürülen kişilere ateş açıldığı doğrulandı.

"TEHLİKELERİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN HAREKET EDİLECEK"

Söz konusu olaydan kısa bir süre sonra aynı bölgede benzer bir vakanın daha yaşandığı ve İsrail ordusunun tekrar ateş açarak karşılık verdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen noktada yer alarak sözde tehlikeleri ortadan kaldırmak için hareket edeceği tehdidinde bulunuldu.

İŞARETLEME YAPILMASI TALİMATI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geçen günlerde sarı hattın sahada net şekilde belli olması için işaretleme yapılması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Yerel basında, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında çizilen sarı hattın sahada net belli olmadığı ve bu nedenle İsrail ordusunun burayı yanlışlıkla geçen Filistinlilere ateş açtığı belirtilmişti.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere 'Sarı Hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.