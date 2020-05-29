İsrail, Filistinlilere vatandaşlık vermeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprağı Ürdün Vadisi'nin ilhak edilirken, bölgedeki Filistinlilere İsrail vatandaşlığının verilmeyeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Israel Hayom gazetesine verdiği röportajda, Ürdün Vadisi’nin “ilhak” edilmesinden sonra bu bölgede yaşayan Filistinlilere İsrail vatandaşlığı verilmeyeceğini ve burada yaşayanların Filistin vatandaşı olarak kalmaya devam edeceğini dile getirdi.

"FİLİSTİNLİLER, KABUL ETMEZSE ŞARTLARI ZORLAŞACAK"

Aşırı sağcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planın Filistin’e bağımsız bir devlet seçeneği sunduğu yönündeki eleştirilerine de değinen Netanyahu, "Filistinliler, Batı Şeria’nın tamamında İsrail güvenlik kontrolünü kabul ederlerse, Başkan Trump’ın devlet olarak nitelediği bir yapıları olacak." dedi.

ABD Başkanı Trump’ın sözde Orta Doğu barış planına işaret eden Netanyahu, Filistinlilerin bu planı kabul etmemesi durumunda çok “zor şartlara” maruz kalacaklarını belirtti.

"FİLİSTİN, İSRAİL EGEMENLİĞİNİ KABUL ETMELİ"

Netanyahu, Batı Şeria’nın ilhakı durumunda Filistinlilerin kabul etmesi gereken şartlara ilişkin ise şunları söyledi:

“İsrail’in Batı Şeria’da tam kontrolü, Kudüs’ün birleşik bir şekilde İsrail’in kontrolünde olması, tek bir Filistinli mültecinin geri dönmemesi, Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmaması.”

Filistinlilerin İsrail’in tüm bölge üzerindeki egemenliğini kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Netanyahu, Filistinlilerin bu şartları kabul etmesi durumunda kendilerine ait bir yapılarının olacağını kaydetti.

"HAYAL EDEMEDİĞİMİZ ŞEYLER GERÇEKLEŞECEK"

Netanyahu, Batı Şeria ile Ürdün Vadisi’ni ilhak etmeyi tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

Trump’ın sözde barış planını tarihin akışını değiştirmek için büyük bir fırsat olarak değerlendiren Netanyahu, “Bu plan özünde bizim bile hayal edemediğimiz ve uzun yıllardır gerçekleştirmek için savaştığımız şeyler barındırıyor.” dedi.

FİLİSTİNLİLERE VATANDAŞLIK VERİLMEYECEK

Netanyahu, mülakatı boyunca Batı Şeria’dan Tevrat rivayetlerine göre Yahuda ve Samara ile ilgili İsrail toprakları olarak söz ederek, Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere İsrail vatandaşlığının verilmeyeceğini ve “ceplerde” kalmaya devam edeceklerini vurguladı.

Netanyahu ayrıca, Filistinlilerin İsrail’in güvenlik kontrolü altında “tebaa” olarak kalacağını belirtti.

50 BİN FİLİSTİNLİNİN GELECEĞİ BELİRSİZ

İsrail’in ilhak etmeyi planladığı Batı Şeria’daki bölgelerde yaşayan 50 bini aşkın Filistinlinin durumunun ne olacağı belli değil.

Zira bu bölgelerde yaşayan 50 bin Filistinliye İsrail vatandaşlığı mı verileceği yoksa Filistin vatandaşı olarak kalmaya devam mı edecekleri yönünde farklı sesler yükseliyor.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA UYARI

ABD'nin Kudüs'teki Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarını işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gitmemeleri konusunda uyardı.

Büyükelçiliğin internet sayfasından yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarından işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne gitmemeleri istendi.

Açıklamada, "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde ikamet eden ya da bu bölgelere seyahat etmeyi düşünen ABD vatandaşlarına, tam teyakkuzda olmalarını ve güvenlik farkındalıklarını artırmak için gerekli adımları atmalarını tavsiye ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçilik kendi çalışanlarının da Gazze'ye gitmesini yasakladı, Batı Şeria'daki seyahatlerini de büyük ölçüde sınırladı.

Açıklamada, "turistik yerleri, ulaşım noktalarını, kontrol noktalarını, pazarları, alışveriş merkezleri ya da devlet tesislerini hedef alan bir şiddet olayıyla karşı karşıya kalınabileceği" belirtildi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD Büyükelçiliği, söz konusu uyarıyı Tel Aviv'in Filistin topraklarını "ilhak" etmeye hazırlanması sebebi ile yayımladı.