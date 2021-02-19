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- İsrail, Filistinlilerin Mecid-i Aksa'ya girişini engelledi
İsrail, Filistinlilerin Mecid-i Aksa'ya girişini engelledi
- AA
- 19.02.2021 - 16:40
Cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Filistinliler, sabah saatlerinden itibaren Eski Şehir bölgesinin kapılarında kurulan bariyerlerin önünde toplandı. İsrail polisleri, Harem-i Şerif'e girişine izin vermediği Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdi. Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak edemedi. Geçen hafta da Batı Şeria'dan gelen onlarca Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti.
İZİNSİZ GİRİLEMİYOR
İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs’e gelişleri için izin istiyor.
MÜSLÜMANLARA ÇAĞRI
Öte yandan Harem-i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Müslümanların Aksa'yı yalnız bırakmaması çağrısı yapıldı. İmam Şeyh Muhammed Serandeh, okuduğu hutbede, Mescid-i Aksa'nın şu an mazlum olduğunu ve zulmün ilelebet sürmeyeceğini vurguladı.
MESCİD-İ AKSA İÇİN DUA EDİLDİ
Filistinlilerin Harem-i Şerif'e sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Şeyh Serandeh, Mescid-i Aksa için dua etti.
10 BİN KİŞİ KATILDI
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına ve İsrail polisinin engellemelerine rağmen Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazına 10 bin kişinin iştirak ettiği belirtildi.