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    İsrail, Filistinlilerin Mecid-i Aksa'ya girişini engelledi

    İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria’dan gelen yüzlerce Filistinli'yi, izni olmadığı gerekçesiyle Mescid-i Aksa’ya almadı.
    • AA
    • 19.02.2021 - 16:40
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    İsrail, Filistinlilerin Mecid-i Aksa'ya girişini engelledi

    Cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Filistinliler, sabah saatlerinden itibaren Eski Şehir bölgesinin kapılarında kurulan bariyerlerin önünde toplandı. İsrail polisleri, Harem-i Şerif'e girişine izin vermediği Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdi. Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak edemedi. Geçen hafta da Batı Şeria'dan gelen onlarca Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti.

    İZİNSİZ GİRİLEMİYOR

    İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs’e gelişleri için izin istiyor.

    İsrail, Filistinlilerin Mecid-i Aksa ya girişini engelledi #1

    MÜSLÜMANLARA ÇAĞRI

    Öte yandan Harem-i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Müslümanların Aksa'yı yalnız bırakmaması çağrısı yapıldı. İmam Şeyh Muhammed Serandeh, okuduğu hutbede, Mescid-i Aksa'nın şu an mazlum olduğunu ve zulmün ilelebet sürmeyeceğini vurguladı.

    MESCİD-İ AKSA İÇİN DUA EDİLDİ

    Filistinlilerin Harem-i Şerif'e sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Şeyh Serandeh, Mescid-i Aksa için dua etti.

    İsrail, Filistinlilerin Mecid-i Aksa ya girişini engelledi #2

    10 BİN KİŞİ KATILDI

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına ve İsrail polisinin engellemelerine rağmen Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazına 10 bin kişinin iştirak ettiği belirtildi.

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