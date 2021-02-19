İsrail, Filistinlilerin Mecid-i Aksa'ya girişini engelledi

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria’dan gelen yüzlerce Filistinli'yi, izni olmadığı gerekçesiyle Mescid-i Aksa’ya almadı.

Cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen Filistinliler, sabah saatlerinden itibaren Eski Şehir bölgesinin kapılarında kurulan bariyerlerin önünde toplandı. İsrail polisleri, Harem-i Şerif'e girişine izin vermediği Filistinlileri otobüslerle Batı Şeria'ya geri gönderdi. Filistinliler, Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak edemedi. Geçen hafta da Batı Şeria'dan gelen onlarca Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti.

İZİNSİZ GİRİLEMİYOR

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs’e gelişleri için izin istiyor.

MÜSLÜMANLARA ÇAĞRI

Öte yandan Harem-i Şerif'te okunan cuma hutbesinde, Müslümanların Aksa'yı yalnız bırakmaması çağrısı yapıldı. İmam Şeyh Muhammed Serandeh, okuduğu hutbede, Mescid-i Aksa'nın şu an mazlum olduğunu ve zulmün ilelebet sürmeyeceğini vurguladı.

MESCİD-İ AKSA İÇİN DUA EDİLDİ

Filistinlilerin Harem-i Şerif'e sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Şeyh Serandeh, Mescid-i Aksa için dua etti.

10 BİN KİŞİ KATILDI

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarına ve İsrail polisinin engellemelerine rağmen Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazına 10 bin kişinin iştirak ettiği belirtildi.