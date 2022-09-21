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    İsrail gazetesi: Erdoğan ile Lapid arasındaki görüşme tarihi

    New York'ta yapılan zirveyi yazan gazete, "İlişkilerin kesilmesinden bu yana geçen 14 yıldan beri tarihi bir görüşme" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 13:56
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    İsrail gazetesi: Erdoğan ile Lapid arasındaki görüşme tarihi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

    Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi Erdoğan ve Lapid, birlikte kameralara poz verdi.

    "Lapid ile Erdoğan arasında tarihi görüşme"

    İsrail basınından "Bhol" adlı internet sitesi, görüşmenin "tarihi" olduğunu yazdı.

    "Tarih yazıldı: Lapid, Erdoğan ile baş başa görüştü" başlıklı haberde, "Bu, ülkeler arasındaki ilişkilerin kesilmesinden bu yana geçen 14 yıldan beri tarihi bir görüşme." ifadesi kullanıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu süreçte herhangi bir İsrail başbakanı ile bir araya gelmediğine dikkat çekildi.

    Lapid, diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinden memnun

    Lapid'in, toplantıda, İsrail ve Türkiye'nin büyükelçilerin,n ve başkonsoloslarının karşılıklı olarak geri dönmesiyle ülkelerdeki diplomatik temsil seviyesinin yükseltilmesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

    İsrail Başbakanı'nın ayrıca, İstanbul'da İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığındaki İran istihbaratı adına çalışan hücreye yönelik operasyon nedeniyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği aktarıldı.

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