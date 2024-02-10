İsrail gazetesi Haaretz'den Gazze için, "atom bombası sonrası" benzetmesi Haaretz, Gazze Şeridi'ndeki 4 ayı aşkın süredir devam eden İsrail saldırılarının neden olduğu büyük yıkımı, "atom bombası sonrası manzaralara benzeyen görüntüler" olarak tanımladı.

AA

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Katliamlara doymayan İsrail, şimdi de Filistinlilerin sığındığı Refah'a daha ağır saldırılar hazırlığında.



7 Ekim'den beri havadan ve karadan süren saldırılar sebebiyle Gazze, artık tanınmayacak duruma geldi.

İsrail gazetesinden yıkımın boyutuna dair rapor

İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi, Gazze'nin İsrail ordusunun saldırıları öncesi ve sonrasında havadan çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Gazetenin "Gazzeliler evlerinden kaçtı, dönecek yerleri yok" başlıklı raporunda, "Uydu görüntüleri, Gazze Şeridi'nde yaşanan büyük yıkımın boyutlarını ortaya koyuyor. İsrail ordusunun saldırılarının neden olduğu yeni gerçeklik, tüm bölgeyi uzun yıllar etkileyecek." ifadeleri kullanıldı.





"Durum atom bombasından sonraki gibi"

Yüz binlerce Gazzelinin evlerinden uzaklaştırıldığı ve Gazze Şeridi'nin geniş bir bölümünün yok edildiği vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Yerli halk, askeri yetkililer ve gazeteciler büyük yıkım sahnelerini anlatıyor; içlerinden biri Gazze'nin kuzeyini ziyaret ettikten sonra 'Durum atom bombasından sonraki gibi' diyor."

Uydu verilerinde Gazze'deki yıkım

Raporda, savaşın neden olduğu sisli ortam ve İsrail ordusunun gazetecilerin bölgeye girişini kısıtlaması nedeniyle yıkımı doğru bir şekilde tahmin etmenin zor olduğu ancak ABD'li araştırmacılara göre uydu verileri kullanılarak Gazze Şeridi'ndeki binaların en az yarısının muhtemelen hasar gördüğü veya yıkıldığı bir yıkım haritası oluşturmanın mümkün olduğu kaydedildi.

Haritalarını oluşturmak için uydu analizini kullanan Amerikalı araştırmacılar Corey Shear ve Jamon van den Hoek'e göre, 29 Ocak itibarıyla muhtemelen Gazze Şeridi'ndeki binaların en az yarısının hasar görmüş veya yıkılmış olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca, Birleşmiş Milletlerin (BM) şubat ayının başından bu yana sunduğu verilere göre Gazze'de konutların yüzde 60'ının hasar gördüğü veya yıkıldığı, 390 eğitim tesisi ile 20 su ve kanalizasyon tesisinin, 183 caminin ve 3 kilisenin hasar gördüğü, Parlamento dahil olmak üzere hükümet binalarının hasar gördüğü veya yıkıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 227'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 564 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 387 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)