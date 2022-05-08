İsrail gazetesi, Taliban haberinde Türk bayraklı fotoğraf kullandı

Jerusalem Post gazetesi, Taliban'ın burka kararını duyurduğu haberinde algı operasyonu yapmaya çalıştı.

Afganistan'da kontrolü elinde bulunduran Taliban, ülkedeki kadınlarla ilgili yeni bir karar aldı.

Taliban'ın kararnamesine göre, Afgan kadınların yeniden yüzlerini örtmesi gerektiğine hükmedildi.

Burka haberinde Türk bayrağı detayı

Gelişmeyi "Taliban dini lideri, kadınlara toplum içinde burka giymelerini emretti" başlığıyla aktaran İsrail basınından Jerusalem Post gazetesinin haberindeki ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.

Kararın Türkiye ile ilgili olmamasına rağmen, Taliban haberinin fotoğrafında Türk bayrağı ayrıntısı göze çarptı.

"Pek çok kadın yüzlerini kapatmıyor"

Bir kadının babasının veya en yakın erkek akrabasının denetleneceği, kadının evin dışında yüzünü örtmemesi halinde ilgili erkeklerin hapse atılacağı veya devlet işlerinden kovulacağı kaydedildi.

Haberde, "Afganistan'daki kadınların çoğu, dini nedenlerle başörtüsü takıyor. Kabil gibi kentsel alanlarda pek çok kadın yüzlerini kapatmıyor." denildi.

Türkiye'ye karşı algı operasyonu

Ancak gelişme aktarılırken, Türk bayrağı ayrıntısının kullanılması, "Uluslararası basın, yine Türkiye'ye karşı algı operasyonu yapıyor." şeklinde yorumlara neden oldu.

Öte yandan aynı haberde, ABD ve diğer ülkelerin, Taliban'ın ağustos ayında yönetimi ele geçirmesi sonrası Afganistan'a kalkınma yardımını kestiği ve bu ülkenin bankacılık sistemine sert yaptırımlar uyguladığı notuna yer verildi.



