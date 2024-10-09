İsrail Gazze Şeridi'nde 16 Filistinliyi öldürdü İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin doğusunda ve orta kesiminde 3 eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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AA

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı'ndan sağlık görevlileri, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze şehrinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde Ferhat Ailesi'nin evini hedef alması sonucu aynı aileden 9 kişinin öldüğünü belirtti.

Sağlık görevlileri, saldırıda yaşamını yitirenlerin evin enkazından çıkarılarak Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusuna ait bir uçağın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cemel Ailesi'nin evini bombalaması sonucu da biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Toplamda 16 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık görevlileri, saldırıda ölen 3 kişinin cenazesinin yanı sıra yaralıları evin enkazından çıkararak kamptaki El-Avde Hastanesi'ne kaldırdı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimdeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda ise İsrail savaş uçağının El-Halidi Ailesi'ne ait evi hava saldırısıyla hedef alması sonucu biri çocuk dört kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)