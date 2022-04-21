İsrail, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeyi vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir bölgeyi hedef aldı.

Bombalamayla ilgili İsrail ordusundan açıklama yapıldı.

Motor üretimi yapılan bina hedef alındı

AA'nın haberine göre açıklamada, Gazze'den daha önce Sedirot kentine düzenlenen roketli saldırıya karşılık Hamas'ın yer altındaki roket motoru üretimi yapılan bir binasının hedef alındığı kaydedildi.

Saldırı sonucu bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.