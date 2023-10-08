İsrail, Gazze ve Lübnan sınırına yakın Yahudi yerleşimlerini boşaltıyor İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze ve Lübnan sınırına yakın Yahudi yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

AA & Ensonhaber

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Gallant, "güvenli mesafe planının" uygulanmasını onayladı.

Gazze ve Lübnan'a yakın yerleşim yerleri boşaltılıyor

Buna göre Gazze ve Lübnan sınırına yakın Yahudi yerleşim birimlerinin tahliye edilmesi için hazırlıkların yapılması yönünde talimat veren Gallant, ayrıca iç cephedeki durumu yönetmelerine yardımcı olmak için subaylara, belediye başkanlarına ve güvenlik çitine bitişik yerleşim yerlerine silah ve mühimmat sağlanmasını istedi.

Gazze ve Lübnan sınırına yakın Yahudi yerleşim birimlerinin tahliye edilmesini içeren "güvenli mesafe" planına göre, İsrail'in kuzey ve güney sınırlarında kilometrelerce mesafelik bir hattın sivillerden boşaltılması hedefleniyor.