İsrail, Gazze'de çocukları öldürmeye devam ediyor Gazze'de çocukları öldürmeye devam eden İsrail, son olarak 11 aylık bir bebeği hedef aldı. Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırı sonrası 11 aylık Muhammed el-Halidi, hayatını kaybetti.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden bir yıl geçti...

Saldırılar 7 Ekim 2023 tarihinde başladı ve aralıksız bir şekilde de devam ediyor.

1 yıl boyunca Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, 41 binden fazla masumu katletti.

100 bine yakın yaralanın bulunduğu Gazze Şeridi'ne peş peşe atılan bombalar, en fazla çocukları hedef alıyor.

11 AYLIK BİR BEBEK DAHA ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu 11 aylık Muhammed el-Halidi isimli bebek yaşamını yitirdi.

MİNİK NAAŞI HASTANEYE GETİRİLDİ

Halidi'nin naaşı, cenaze işlemleri için Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

ÇOCUKLAR AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA...

Gazze'ye yardım malzemeleri giremiyor. Bu nedenle yeterli şekilde beslenemeyen birçok çocuk, açlıktan hayatını kaybetti.

Gazze'de İsrail'in hedefinde olan ve yaralanan çocuklar ise hastanelerde tedavi görüyor ancak tıbbi yetersizlik baş göstermiş durumda.

Tıbbi yetersizlik ve açlık, Gazze'de çocuk olmanın ağır yükünü de ortaya koyuyor.

BİLANÇO AĞIR: 17 BİN ÇOCUK ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)