İsrail, Gazze'de 2 evi daha bombaladı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde bulunan ez-Zuhur Mahallesinde "el-Kadi" ailesine ait evi bombaladığı açıklandı.

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AA

Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail, bir evi daha bombaladı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada; İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde bulunan ez-Zuhur Mahallesinde "el-Kadi" ailesine ait evi bombaladığı ve evden 2 Filistinlinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı.

6 FİLİSTİNLİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise "en-Neccar" ailesine ait ev İsrail ordusu tarafından bombalandı.

Evden yerinden edilen "Huveyc" ailesinden 6 Filistinlinin cesedinin sivil savunma ekiplerince çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 8 kişi hayatını kaybetmişti.

41 BİN MASUM ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)