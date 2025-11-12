İsrail, Gazze’de ateşkese rağmen bin 500'den fazla binayı yıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Gazze Şeridi’nde yürürlükteki ateşkes anlaşmasına rağmen yerleşim alanlarını hedef almaya devam ediyor. Uydu görüntülerine dayalı yeni analizler, İsrail ordusunun bölgedeki yıkımı büyük ölçüde sürdürdüğünü ortaya koydu.

UYDUDAN GÖZLEMLENDİ: BİN 500 BİNA YIKILDI

BBC Verify ekibinin incelediği uydu görüntülerine göre, İsrail güçleri, 10 Ekim’de Hamas ile sağlanan ateşkesin başlamasından bu yana kontrol altında tuttuğu Gazze bölgelerinde bin 500’den fazla binayı yıktı.

Analizde, ateşkes öncesi ve sonrası çekilen uydu görüntüleri bir değişim tespit algoritması kullanılarak karşılaştırıldı. Bu yöntemle yıkım işaretleri saptandı ve ardından gözle görülür biçimde yıkılmış binalar tek tek sayılarak sonuçlar doğrulandı.

"ATEŞKES ŞARTLARI İHLAL EDİLİYOR"

Uluslararası uzmanlar, bu yıkımların ABD, Mısır, Katar ve Türkiye tarafından aracılık edilen ateşkesin koşullarını ihlal edebileceğini belirtiyor.

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, yapılan eylemlerin “ateşkes çerçevesine uygun” olduğunu ileri sürdü.

TRUMP, "SAVAŞ BİTTİ" DEMİŞTİ

Gazze için hazırlanan ve ateşkesin temelini oluşturan 20 maddelik Trump barış planında, “Tüm askeri operasyonlar, hava ve topçu bombardımanı dahil askıya alınacaktır.” ifadeleri yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin ardından yaptığı açıklamalarda defalarca “Savaş bitti.” ifadelerini kullanmıştı.