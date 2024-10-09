İsrail, Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya aldı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, askerler tarafından kuşatıldı ve yönetim ofisine ateş açıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail, Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ediyor.

Binlerce masumu öldüren İsrail, hastaneleri kuşatıyor ve vuruyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ni kuşattığı bildirildi.

Ayrıca, hastaneyi kuşatan askerlerin yönetim ofisine ateş açtığı aktarıldı.

"YIKIM, ÖLÜM VE TUTUKLAMA"

İsrail askerlerinin hastanenin boşaltmasını istediği, aksi takdirde "Şifa Hastanesi'nde yaşanan yıkım, ölüm ve tutuklamaların burada da olacağı" yönünde tehditte bulunduğu vurgulandı.

AMBULANS ÇALIŞANLARINDAN BİRİ ALIKONULDU

Ayrıca İsrail askerlerinin, hastanedeki yoğun bakım hastalarından birinin nakline yardım eden ambulans çalışanlarından birini alıkoyarak götürdüğü aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamada, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşları ve çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)