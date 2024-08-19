İsrail, Gazze'de kendi askerini öldürdü İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında kendi askerlerini vurması sonucu 1 asker öldü, 6 asker de yaralandı.

İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 318 gündür sürüyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında kendi askerlerini vurdu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen başarısız bir hava saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığı aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk incelemelere göre yerel saatle 06.30 sıralarında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçaklarının Han Yunus bölgesindeki çeşitli hedefleri vurduğu ve füzelerden birinin teknik arıza sonucu hedef yerine İsrail askerlerinin konuşlandığı çok katlı bir binayı vurduğu aktarıldı.

Askerlerin bulunduğu binanın hedeflenen noktadan yaklaşık 300 metre uzakta olduğu belirtilerek füzenin binanın üst katlarındaki dairelerden birine isabet ettiği ve bitişikteki bir dairede bulunan askerlerin üzerine binanın bir kısmının çöktüğü belirtildi.

Söz konusu arızanın ilk kez yaşandığı ifade edilerek soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)