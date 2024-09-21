AA
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki katliamı sürüyor.
Katil sürücü yine masumların sığındığı binaları hedef aldı.
SAĞLIK DEPOSU HEDEF OLDU
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İsrail, Refah'ın kuzeyindeki Musabbih bölgesinde bakanlığa ait depoları vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 bakanlık çalışanı ölürken bazıları da yaralandı.
İlk yardım ekiplerinin ölü ve yaralılara ulaşamadığı belirtildi.
Bakanlık, tüm uluslararası kurumlara ve ilgili makamlara yaralıların korunması ve bulunduğu yerden çıkarılması için harekete geçme çağrısında bulundu.
OKULU VURDULAR
İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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