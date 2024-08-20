İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulları vuruyor BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), israil tarafından sivillerin sığındığı okulların yüzde 70'inin vurulduğunu açıkladı.

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AA

Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, güvenli tek bir alan bile bırakmadı...

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA) Gazze’de sivillerin sığındığı okulların yüzde 70’inin İsrail’in saldırıları sonucu yıkıldığını ve hasar gördüğünü belirtti.

İsrail en son 10 Ağustos’ta, Gazze’nin Daraj bölgesinde bulunan El-Tabin okuluna hava saldırısı düzenlemiş ve saldırıda 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"HUKUKİ KURALLARA AYKIRI"

Birçok lider ve uluslararası kurum yetkilisi saldırıyı kınayarak, uluslararası insani hukuk kurallarına aykırı olduğunu ifade etmişti.

"BM EKİBİ BELGELİYOR"

Filistin Başkanlık Ofisi, saldırılar sonrası harabeye dönen Gazze'nin yıkımını gösteren bir görüntü paylaşarak, “Bir BM ekibi, Gazze'nin kuzeyindeki büyük yıkımı enkazın arasında ilerleyerek belgeliyor ve bir zamanlar cıvıl cıvıl olan Gazze'nin İsrail'in acımasız savaşıyla nasıl çorak bir araziye dönüştüğünü gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)