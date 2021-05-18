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    İsrail, Gazze’de sokakları ve altyapı sistemlerini vurdu

    Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam eden İsrail, altyapı sistemlerini ve sokakları hedef aldı. Ayrıca direniş gruplarına ait birçok nokta yerle bir edildi.
    • AA
    • 18.05.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 09:40
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    İsrail, Gazze’de sokakları ve altyapı sistemlerini vurdu

    İsrail, Filistinli sivillere yönelik saldırılarından geri adım atmıyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar, gece yarısından sonra da durmaksızın devam etti.

    Savaş uçakları ile bölgenin kuzeyindeki Cebel er-Rays, Beyt Lahya, El-Kerame, Şeyh Zayid bölgeleri ile Gazze kentinin kuzeyindeki ve batısındaki El-Makvisi ve El-Ketibe bölgeleri hedef alındı.

    ÇOK KATLI BİNA VURULDU

    Hem Filistin direniş güçlerine ait noktalar hem sokaklar ve altyapı sistemleri yerle bir edildi. Ayrıca En-Nasr Mahallesi'ni hedef alan saldırıda, çok katlı bir binanın en az bir dairesi vuruldu.

    CAN KAYBI OLMADI

    Güvenlik ve sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, yaşanan bu saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olmadığı olmadı.

    İsrail, 10 Mayıs tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne önceden haber vermeksizin saldırılar düzenliyor.

    İsrail, Gazze’de sokakları ve altyapı sistemlerini vurdu #1

    ŞEHİT SAYISI ARTIYOR

    İsrail'in, pazar günü sabah saatlerinde Gazze'nin Er-Rimal Mahallesi'ndeki El-Vahde Caddesi'nde çok sayıda eve düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 40'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

    Böylece Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda şehit sayısı 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212’ye yükseldi. Saldırılarda 1400 kişi ise yaralandı.

    İsrail, Gazze’de sokakları ve alt yapı sistemlerini vurdu VİDEO

    İsrail, Gazze’de sokakları ve altyapı sistemlerini vurdu #2

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