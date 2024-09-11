İsrail Gazze'de yine BM okulunu vurdu: 14 ölü İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına ait bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

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AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze'deki katliamlarına bir yenisini daha ekledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA'ya ait El-Cauni Okulu'na yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda, aralarında çocuklar ve UNRWA çalışanlarının da bulunduğu 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

El-Cauni Okulu'nun, yerinden edilmiş 5 binden fazla sivilin sığındığı bir merkez olduğu belirtilerek, bu saldırının "dehşet verici ve acımasız bir soykırım" olarak nitelendirildiği ifade edildi.

İSRAİL, 18'DEN FAZLA OKUL VE BARINMA MERKEZİNİ VURDU

Gazze'deki soykırım savaşının başlangıcından bu yana İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda 18'den fazla okul ve barınma merkezini bombaladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca dünyaya Gazze'de yerinden edilenlere ve sivillere karşı devam eden bu suçlara tepki gösterilmesi çağrısı yapıldı.

AYNI OKUL 5. KEZ VURULDU

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise El-Cauni Okuluna düzenlenen saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, 18 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği 5. saldırı olduğu vurgulandı.